По словам оккупантов, Ростовскую и Воронежскую области атаковали дроны, а на Белгородскую летели ракеты. Горячее всего было в Воронежской и Белгородской областях, сообщает 24 Канал.

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Мощный взрыв и сильный пожар в Воронеже

По данным местных СМИ, в результате атаки БпЛА, в городе прогремел мощный взрыв, после чего начался сильный пожар. В итоге пострадал промышленный объект.

Мощный взрыв в Воронеже: смотрите видео

По словам губернатора региона Александра Гусева, РЭБ якобы подавила один из дронов самолетного типа. В результате его падения загорелась пилорама. Также пострадала 68-летняя женщина.

Масштабный пожар в Воронеже после атаки дронов: смотрите видео

Место падения беспилотника окружили правоохранители. Также сюда прибыли сотрудники оперативных служб и представители правительства региона и администрации города.

Место падения дроны в Воронеже / Фото воронежских телеграм-каналов

Добавим, что вскоре жители Воронежа сообщили о новых взрывах. Угроза атаки БпЛА здесь продолжалась 6,5 часа.

На Белгород летели ракеты

Тревогу в области объявили поздно вечером 17 апреля – примерно в 23:00. На кадрах из сети слышно, что одновременно с сиреной прозвучали и взрывы.

Сирены и взрывы в Белгороде: смотрите видео

В Минобороны России заявили, что над территорией Белгородской области уничтожили аж 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Правда, впоследствии губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в целом вражеской "пе-ве-о" удалось сбить 21 реактивный снаряд.

Добавим, что ракетная опасность в Белгородской области продолжалась до 4 утра по Киеву. В результате атаки якобы пострадала женщина. Она сейчас в больнице.

Мощные взрывы в Белгородской области: смотрите видео

Горячо было и под Ростовом

Губернатор региона Василий Голубев убеждает, что противовоздушной обороне врага удалось уничтожить 3 дрона. Произошло это в районе Каменск-Шахтинского.

Голубев добавил, что последствия на земле уточняют.

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