За словами окупантів, Ростовську та Воронезьку області атакували дрони, а на Бєлгородську летіли ракети. Найгарячіше було у Воронезькій і Бєлгородській областях, повідомляє 24 Канал.

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Потужний вибух і сильна пожежа у Воронежі

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок атаки БпЛА, у місті пролунав потужний вибух, після чого почалася сильна пожежа. У підсумку постраждав промисловий об’єкт.

Потужний вибух у Воронежі: дивіться відео

За словами губернатора регіону Алєксандра Гусєва, РЕБ начебто подавила один із дронів літакового типу. В результаті його падіння загорілася пилорама. Також постраждала 68-річна жінка.

Масштабна пожежа у Воронежі після атаки дронів: дивіться відео

Місце падіння безпілотника оточили правоохоронці. Також сюди прибули співробітники оперативних служб і представники уряду регіону й адміністрації міста.

Місце падіння дрони у Воронежі / Фото воронезьких телеграм-каналів

Додамо, що невдовзі жителі Воронежа повідомили про нові вибухи. Загроза атаки БпЛА тут тривала 6,5 годин.

На Бєлгород летіли ракети

Тривогу в області оголосили пізно ввечері 17 квітня – приблизно о 23:00. На кадрах з мережі чути, що одночасно з сиреною пролунали й вибухи.

Сирени та вибухи у Бєлгороді: дивіться відео

У Міноборони Росії заявили, що над територією Бєлгородської області знищили аж 14 реактивних снарядів РСЗВ Vampire. Щоправда, згодом губернатор регіону Вячєслав Гладков уточнив, що загалом ворожій "пе-ве-о" вдалося збити 21 реактивний снаряд.

Додамо, що ракетна небезпека в Бєлгородській області тривала до 4 ранку за Києвом. В результаті атаки начебто постраждала жінка. Вона зараз у лікарні.

Потужні вибухи у Бєлгородській області: дивіться відео

Гаряче було й під Ростовом

Губернатор регіону Васілій Голубєв переконує, що протиповітряній обороні ворога вдалося знищити 3 дрони. Сталося це в районі Каменськ-Шахтинського.

Голубєв додав, що наслідки на землі уточнюють.

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