У середу, 17 квітня, російські телеграм-пабліки почали писати про те, що у Воронежі прогриміли вибухи, а також – публікувати відео, які це підтверджують. Більше розповідає 24 Канал, що зібрав інформацію з ворожих інформаційних ресурсів.

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Дрон пошкодив промислову будівлю

Перші повідомлення про вибухи з'явилися близько 21:30 (17 квітня) за київським часом у російських телеграм-каналах. Це підтверджують місцеві жителі. Дехто з них зазначає, що одразу перед "бабахом" прийшло смс-повідомлення про відсутність повітряної небезпеки.

Черговими силами ППО та засобами РЕБ над Воронежем виявили та придушили український безпілотник літакового типу. За попередньою інформацією, внаслідок падіння безпілотника пошкоджено промислову будівлю,

– пише губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв о 22:15.

Російський посадовець додає, що на місце події виїхали співробітники оперативних служб, а також представники уряду регіону та адміністрації міста. Водночас він попереджає, що на території регіону оголошено режим небезпеки атаки дронів, хоча й разом з тим запевняє, що "ситуація під контролем".

Жителі Воронежа чули потужні вибухи: дивіться відео з телеграм-каналів

Уточнимо, що Воронеж розташований на заході Росії. Повітряною траєкторією від українського Харкова до цього міста близько 280 кілометрів. Однак невідомо точно, звідки саме могли летіти безпілотники, що спричинили потужні вибухи.

Наслідки роботи так званої "російської ППО" у Воронежі: дивіться відео

На одному з роликів видно вогонь зблизька, а також пожежну машину. На кадрах густий стовп диму підійматися в небо, що засвідчує серйозність ситуації для ворога. Крім того, вчергове виникають сумніви у правдивості повідомлень про "ефективну роботу російської ППО".

Справжні наслідки вибухів у Воронежі: дивіться відео з телеграм-каналів

Згадаємо також, що у ніч проти 17 квітня військова частина у російській Мордовії зазнала атаки безпілотників. Власне, під ударом опинився 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташованої в російському місті Ковилкіно. За інформацією джерел 24 Каналу, це була спецоперація ГУР Міноборони.