Военный обозреватель Роман Бочкала рассказал 24 Каналу, что украинские дроны наносят удары не только по НПЗ в России, но и по репутации Владимира Путина. В то же время украинские специалисты работают над усовершенствованием наших беспилотников.

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Долетят за Урал

Сейчас, по словам военного обозревателя, появляется очень много новых разработок. Но о них пока нельзя распространять информацию. Однако в течение даже 2024 года украинские дроны вероятно смогут достигать целей, которые расположены за Уралом.

Недавно я был на испытании турбореактивных крылатых ракет – беспилотных самолетов. Это некий гибрид ракеты и самолета, который имеет турбореактивный двигатель. Такое устройство сможет лететь не только далеко, но и очень-очень быстро,

– объяснил он.

Стандартная скорость такой ракеты составляет 300 километров в час, а при заходе на цель она будет разгоняться до 400 километров в час. Сейчас эти беспилотные самолеты работают в тестовом режиме.

Болезненные удары по имиджу

Удары по критическим объектам в глубине России являются очень большой репутационной потерей для Путина, поскольку он пытается контролировать медийное поле и рассказывает, что в России "все хорошо", а так называемое "СВО" "идет по плану".

Однако где же оно "хорошо", если уже пылает в Татарстане? А если завтра загорится в Новосибирске или на Дальнем Востоке. Даже не удивлюсь, если и там это произойдет. Это лишь вопрос времени,

– заметил Бочкала.

Мы видим сегодня, что украинские силы могут доставать врага в глубоком тылу. При том, что Россия является географически самой большой страной мира. Это является болезненным ударом по имиджу Кремля, который отчитывается о том, что в России якобы "все прекрасно".

Важно! Руководство США высказывало негативно позицию относительно ударов Украины по российским НПЗ. Вашингтон считает, что это может повлиять на рост цен на топливо в мире и, в частности, в США. Так, министр обороны Ллойд Остин заметил, что Киеву "выгоднее атаковать" тактические и оперативные цели, которые могут иметь влияние именно на "текущую борьбу".

Украинские дроны наносят удары по экономике России