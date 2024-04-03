Также ГУР удалось завербовать россиян, которые являются идеологическими противниками Кремля, использовав их ресурс во время атак на предприятия. Собственно, об этом заявил представитель разведки Минобороны Вадим Скибицкий и написали авторитетные международные издания.

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Без кого удары не стали бы возможными

Объекты в Татарстане, которые атаковали украинские дроны, расположены более чем в 1000 километрах от украинской границы. Со слов Скибицкого понятно, что без "агентов под прикрытием" удары бы не стали реальностью.

Некоторые (агенты – 24 Канал) были "русскими с украинскими корнями". Другие – неидеологическими русскими, завербованными в обмен на деньги,

– цитирует газета The Guardian заместителя начальника ГУР.

Как отмечает Скибицкий, "пул желающих" был настолько большим, что украинская разведка могла выбирать лучших кандидатов для проведения диверсионных операций. Очевидно, именно поэтому соответствующие атаки были настолько успешными.

В то же время заместитель руководителя ГУР добавляет, что сейчас Украина не в состоянии получить безоговорочную победу на поле боя из-за таких факторов:

нехватка боеприпасов;

нехватка живой силы;

нехватка тактической авиации.

Украина намерена компенсировать соответствующие трудности достаточным количеством ударов по объектам на территории России.

У Киева нет другого выбора, кроме как начать борьбу с целями в глубоком тылу врага, в частности с военной инфраструктурой, центрами управления и контроля, а также промышленными производствами, производящих оружие и боеприпасы,

– подчеркнул чиновник.

Обратите внимание! Очевидно, агенты под прикрытием причастны не только к атакам по кремлевским заводам в Татарстане. Они также, вероятно, принимали активную часть во время ударов по объектам в других регионах России, которые уничтожали дроны в течение марта 2024 года.

Напоследок вспомним, что именно 2 апреля украинские дроны впервые атаковали Татарстан. Взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", на территории которой расположено немало промышленных объектов. В частности, завод по производству беспилотников, а также НПЗ. В ГУР впоследствии заявили, что это была их операция, в результате которой удалось поразить предприятие, собирающее "Шахеды".