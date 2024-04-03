С "неожиданными" последствиями столкнулись и сами россияне, которые все больше будут сомневаться в возможностях власти защитить Россию. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Неожиданности для России

Россияне обвиняют Украину в "террористических атаках". Именно так они называют удары по военным целям на территории России. В частности, на днях выяснилось, что украинские дроны могут преодолевать расстояние на больше чем тысячу километров. К этому в Кремле не были готовы, однако самой большой неожиданностью было не это. Или скорее не только это.

Россия вообще не рассчитывала, что война будет на ее территории. Для них это что-то невиданное, они сейчас столкнулись с тем, чего откровенно не ожидали и не учли.

– отметил Александр Мусиенко.

На самом деле для россиян в этой войне было уже несколько очень неожиданных поворотов.

Они точно не рассчитывали и на то, что будут военные действия в Белгородской области и им придется там обороняться.

Неожиданным было и массовое затопление кораблей Черноморского флота.

Никто в России также не ожидал того, что украинские дроны будут преодолевать такое расстояние вглубь России, и с этой проблемой придется бороться.

"Это то, к чему они не готовились, и для нас это очень хорошо. Путин же давал соответствующие поручения Росгвардии об установке "Панцирей" вдоль НПЗ. Очевидно, что этого так и не сделали, потому что прилетает и дальше. Россия традиционно относится к Украине очень пренебрежительно, а потому недооценили нас как противника", – заметил Мусиенко.

Именно это сыграло с Кремлем злую шутку. Сейчас Украина продолжает совершенствовать свои действия, которым россияне ничего не могут противопоставить.

Россия не сможет справиться с вызовом

Безусловно, в России пытаются заполнить информационное пространство и объяснить, почему происходит то, что происходит. Впрочем, рано или поздно, в российском обществе начнут задавать неудобные вопросы о ПВО, деятельности спецслужб, защите России и тому подобное.

Чем больше таких вопросов будет возникать, тем больше будет назревать и неудобных для режима ответов.

Все их объяснения разбиваются аргументом "если бы не было бы войны против Украины – не нужно было бы защищаться", или "попробуйте перевезите с оккупированных украинских территорий средства защиты в Россию". Но они этого не сделают, поэтому будут искать новые оправдания,

– объяснил Мусиенко.

Однако кое-что из заявлений российских властей и пропаганды таки является правдой. Говорится о том, что территория России действительно является большой, поэтому даже при безудержном желании, полностью ее защитить не смогут.

"На сегодня у них нет возможности прикрыть объекты нефтеперерабатывающей отрасли, ВПК, промышленных объектов, из которых используют те или иные элементы используют для производства оружия, аэродромы. Это приоритетные цели (для Украины – 24 Канал), но их перечень может расширяться", – подчеркнул Мусиенко.

Более того, по данным издания CNN, Украина для атак по военным объектам России начала использовать дроны с искусственным интеллектом. На них не реагируют российские средства радиолокационной борьбы. Задача РЭБ – сделать дрон неуправляемым, лишить его связи со спутником и оператором. Даже если это и произойдет, дрон с ИИ продолжает свое движение и летит по заданным координатам, не теряя способность распознать и попасть в цель.

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