Так, журналист кремлевского издания Дмитрий Смирнов прокомментировал атаку беспилотников по Татарстану достаточно “креативно”.

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В частности, на вопрос, как дроны долетели до Нижнекамска и Елабугу, ведь отсюда до границы с Украиной 1200 километров, он не придумал ничего лучшего, как сказать, что атаку осуществили с территории Казахстана.

"К вопросу, откуда запускают дроны: от Нижнекамска и Елабуги до границы с Украиной 1200 километров, а до границы с Казахстаном – всего 500 километров", – загадочно указал он.

Мол, "подумайте сами". Не хотим расстраивать российского пропагандиста, и у Украины есть чем атаковать на такие расстояния.



Россияне заявили, что дроны сегодня запустили из Казахстана / Скриншот росСМИ

Справка. Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина имеет модели, которые могут пролететь более 1000 километров.

"Из степей Средней Азии": версия депутата госдумы

Интересно, что россияне на этом не остановились. Депутат госдумы России Андрей Гурулев заявил, что не исключает, что беспилотник, который атаковал Татарстан, мог быть запущен из степей Средней Азии.

Похоже, что России легче придумать абсолютную чушь, чем допустить, что дроны запускали с территории Украины.

Поэтому, Гурулев отметил, что российские специалисты сейчас работают над тем, чтобы определить точку взлета и траекторию полета БПЛА.

По его словам, в республиках Средней Азии, которые вполне возможны, особенно те районы, которые расположены в северо-западной стороне, потому что они практически незаселены и не контролируются ни с воздуха, ни РЛС.

Российский депутат об атаке из степей Азии: видео

Атака по Татарстану: главное