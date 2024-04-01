Первые месяцы Нового года защитники приветствовали украинцев сообщениями о поражении очередного нефтеперерабатывающего завода в России с помощью беспилотников. Чтобы ударили по ряду из них БпЛА надо было преодолеть расстояние от от 700 до 1000 километров.
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"Дальнобойные" дроны
Впрочем, это не все. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина имеет модели, которые могут пролететь более 1000 километров.
В целом чиновник отметил, что в 2024 году удалось в 10 раз нарастить производство дронов по сравнению с прошлым годом.
Министр уверен, что развитие беспилотных технологий определит победителя в этой войне. В то же время, он не может сейчас сказать, кто впереди. На одних участках – лидируют украинцы, на других – преимущество за россиянами.
Напомним, что в этом году власти неоднократно говорили о намерении изготовить до конца года миллион FPV-дронов.
В марте премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что украинский бизнес готов производить более миллиона дронов ежегодно.
В то же время Федоров недавно отметил, что наше государство способно выпускать и два миллиона БПЛА. Единственное, что для этого нужно, – дополнительное финансирование от западных партнеров.
Куда летали отечественные дроны
За три месяца Силы обороны поразили 13 нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Так, 13 марта были атакованы три топовых предприятия страны – агрессорки. Один из НПЗ расположен в Рязани. От крайней северной точки на границе Украины до этого российского города около 700 километров. Второй НПЗ расположен на территории города Кириши в Ленинградской области. До него от украинской границы – более 1100 километров.
Третий НПЗ расположен в Кстово, что в Нижненовгородской области. До него по прямому беспилотнику пришлось преодолеть тоже около 1000 километров.