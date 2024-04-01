Первые месяцы Нового года защитники приветствовали украинцев сообщениями о поражении очередного нефтеперерабатывающего завода в России с помощью беспилотников. Чтобы ударили по ряду из них БпЛА надо было преодолеть расстояние от от 700 до 1000 километров.

Смотрите также Оккупанты начали больше запускать разведывательных дронов: в ОК "Юг" назвали вероятную причину

"Дальнобойные" дроны

Впрочем, это не все. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина имеет модели, которые могут пролететь более 1000 километров.

В целом чиновник отметил, что в 2024 году удалось в 10 раз нарастить производство дронов по сравнению с прошлым годом.

Министр уверен, что развитие беспилотных технологий определит победителя в этой войне. В то же время, он не может сейчас сказать, кто впереди. На одних участках – лидируют украинцы, на других – преимущество за россиянами.

Напомним, что в этом году власти неоднократно говорили о намерении изготовить до конца года миллион FPV-дронов.

В марте премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что украинский бизнес готов производить более миллиона дронов ежегодно.

В то же время Федоров недавно отметил, что наше государство способно выпускать и два миллиона БПЛА. Единственное, что для этого нужно, – дополнительное финансирование от западных партнеров.

Обратите внимание! FPV-дроны стали в определенной степени своеобразной компенсацией нехватки боеприпасов. Отметим, что США пока колеблются с выделением пакета военной помощи. Европейские союзники только сейчас нашли для Украины миллион обещанных снарядов, которые вскоре должны оказаться на фронте. В то же время, до сих пор защитники вынуждены воевать в условиях "снарядного голода". Ярким примером того, как БПЛА помогают преодолевать преимущество врага в боеприпасах, стал бой 30 марта под Авдеевкой. Дроны сыграли ключевую роль в разгроме большой танковой колонны россиян у Тоненького.

Куда летали отечественные дроны

За три месяца Силы обороны поразили 13 нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Так, 13 марта были атакованы три топовых предприятия страны – агрессорки. Один из НПЗ расположен в Рязани. От крайней северной точки на границе Украины до этого российского города около 700 километров. Второй НПЗ расположен на территории города Кириши в Ленинградской области. До него от украинской границы – более 1100 километров.

Третий НПЗ расположен в Кстово, что в Нижненовгородской области. До него по прямому беспилотнику пришлось преодолеть тоже около 1000 километров.