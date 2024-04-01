Победный бой украинских военных с захватчиками состоялся 30 марта. Как сообщают в Институте изучения войны, это была первая механизированная вражеская атака численностью в батальон с момента, когда оккупанты начали операции по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

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Свели усилия врага на нет

Так, в субботу Кремль бросил на штурм позиций ВСУ 36 танков и 12 боевых машин 6-го танкового полка российской армии. В свою очередь украинская 25 бригада заметила колонну из 48 машин и нанесла по ней мощный удар. В результате было уничтожено 12 танков и восемь БМП.

После такой неудачи на следующий день оккупанты боялись высунуть нос.

Известно, что бой произошел вдоль дороги, тянущейся от оккупированного Тоненького до села Уманское, в двух милях на запад.

Где враг получил леща: смотрите на карте

Как Силы обороны совершили чудо

Удивление вызывает тот факт, что 25 бригада смогла уничтожить рекордно большую танковую колонну.

Издание Forbes отмечает, что Силы обороны использовали свою стандартную тактику, которая заключается в том, чтобы с помощью беспилотников обнаружить российскую штурмовую группу и разбить ее точным артиллерийским обстрелом.

Артиллерия разбрасывает российскую технику. Дезорганизованные и уцелевшие оккупанты становятся легкой мишенью для FPV-дронов, которые атакуют отдельных солдат и транспортные средства. В помощи становятся также мины и противотанковые ракеты.

Журналисты утверждают, что эта тактика была порождена необходимостью компенсировать недостаток в снарядах и другом вооружении после того, как Конгресс США начал затягивать с помощью Украине. Также европейцы только теперь нашли для Киева миллион боеприпасов, которые должны поступить на фронт в ближайшие недели.

Впрочем, многомесячная нехватка боеприпасов побудила Украину массово расширить производство FPV-беспилотников FPV. Сейчас сеть небольших мастерских выпускает более 50 тысяч дронов в месяц.

Если раньше украинская артиллерийская батарея могла выпустить 10 снарядов, чтобы разгромить российскую штурмовую группу, то теперь она выпускает всего пять снарядов - и координируется с ближайшими операторами FPV, чтобы добить россиян.

Справка: В Институте изучения войны проанализировали разгром танковой колонны оккупантов под Авдеевкой. Эксперты заявили, что это может свидетельствовать о деградации вражеской группировки и о вероятности того, что это помешает противнику продвигаться на запад в течение короткого срока. Кроме того, этот бой показал способность Украины защищаться от будущего широкомасштабного наступления российских оккупационных войск.