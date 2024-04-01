В ходе совещания обсуждали вопросы обеспечения гибкости оборонно-промышленного комплекса. Президент отметил, что учитывая то, что потребности на фронте постоянно меняются, наши производители должны вовремя реагировать на них.

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Основной вопрос – производство БПЛА

В понедельник, 21 марта, Зеленский провел почти трехчасовое совещание с военными и чиновниками. Оно было посвящено стратегическому планированию в области производства беспилотников.

Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщиками, разведчиками, а также по дальнобойным дронам для особых задач,

– рассказал президент.

Учитывая постоянные изменения в потребностях на фронте, также обсудили вопросы обеспечения гибкости оборонно-промышленного комплекса, ведь производители должны быть готовы быстро реагировать и быть готовыми к изменениям.

Президент также рассказал, что приняты важные решения, такие как упрощение процедуры закупок, импорта комплектующих, наращивание производства снарядов для дронов и обучение операторов. Кроме того, рассматривали вопрос реализации проекта по построению комплексной системы управления средствами радиоэлектронной борьбы для защиты наших военных и техники от российских беспилотников.

"Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", – отметил Зеленский.