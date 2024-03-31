В то же время глава государства отмечает, что армии дронов недостаточно, чтобы одержать победу.
Смотрите также Враг 85 раз штурмовал позиции ВСУ на фронте: карта боевых действий 31 марта
Что на самом деле нужно Украине
По словам президента, с помощью беспилотников можно получить преимущество над врагом на поле боя. Военно-морские дроны могли бы вытеснить российский флот из наших территориальных вод и всей западной части Черного моря. Впрочем, для победы этого мало, отметил украинский лидер. По его мнению, Украина прежде всего нуждается в ракетах.
Зеленский подчеркнул, что наш враг, хорошо оснащен ракетами, способен атаковать абсолютно все – энергетическую, критическую и гражданскую инфраструктуры.
Поэтому наши военные должны что-то противопоставить оккупантам. Глава государства считает, что спасение Украины – в дальнобойных ракетах ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров.
Зеленский хотел использовать эти снаряды для ударов по аэродромам в Крыму, чтобы таким образом предотвратить российские атаки с территории оккупированного полуострова. Президент подчеркнул, что дроны помогли вытеснить оккупантов из Черного моря, а ракеты должны выдворить их из аэропортов Крыма.
Политик вспомнил, что он уже говорил с союзниками о необходимости в дальнобойном оружии. В частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале на одной из встреч он показал карту целей, которые могут поражать ATACMS.
Вашингтон готов передать Киеву ATACMS-300
Западные СМИ пишут, что в Белом доме рассматривают возможность передачи Киеву ATACMS с дальностью до 300 километров. В то же время Пентагон официально не сообщал о своих планах.
Отметим, что ранее представители Минобороны США выступали против предоставления Украине ATACMS большей дальности, обосновывая такое решение необходимостью сохранить это оружие для собственных нужд.
В то же время, как отмечают в медиа, Пентагон изменил свое мнение, поскольку на вооружении США появились ракеты следующего поколения Precision Strike Missile.