В то же время глава государства отмечает, что армии дронов недостаточно, чтобы одержать победу.

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Что на самом деле нужно Украине

По словам президента, с помощью беспилотников можно получить преимущество над врагом на поле боя. Военно-морские дроны могли бы вытеснить российский флот из наших территориальных вод и всей западной части Черного моря. Впрочем, для победы этого мало, отметил украинский лидер. По его мнению, Украина прежде всего нуждается в ракетах.

Зеленский подчеркнул, что наш враг, хорошо оснащен ракетами, способен атаковать абсолютно все – энергетическую, критическую и гражданскую инфраструктуры.

Поэтому наши военные должны что-то противопоставить оккупантам. Глава государства считает, что спасение Украины – в дальнобойных ракетах ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Зеленский хотел использовать эти снаряды для ударов по аэродромам в Крыму, чтобы таким образом предотвратить российские атаки с территории оккупированного полуострова. Президент подчеркнул, что дроны помогли вытеснить оккупантов из Черного моря, а ракеты должны выдворить их из аэропортов Крыма.

Политик вспомнил, что он уже говорил с союзниками о необходимости в дальнобойном оружии. В частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале на одной из встреч он показал карту целей, которые могут поражать ATACMS.

Справка: В Украине уже есть собственные дроны, которые способны преодолевать до 1000 километров. Именно ими ГУР атаковало одну из крупнейших авиабаз России "Энгельс" ночью 20 марта.

Вашингтон готов передать Киеву ATACMS-300

Западные СМИ пишут, что в Белом доме рассматривают возможность передачи Киеву ATACMS с дальностью до 300 километров. В то же время Пентагон официально не сообщал о своих планах.

Отметим, что ранее представители Минобороны США выступали против предоставления Украине ATACMS большей дальности, обосновывая такое решение необходимостью сохранить это оружие для собственных нужд.

В то же время, как отмечают в медиа, Пентагон изменил свое мнение, поскольку на вооружении США появились ракеты следующего поколения Precision Strike Missile.