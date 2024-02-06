Этот вопрос глава государства поручил проработать украинскому правительству. Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

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В Украине создадут Силы беспилотных систем

В указе президента говорится, что документ был издан с целью наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, а также обеспечения готовности к применению таких систем по назначению.

Кабинету Министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработать вопрос о создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил,

– указано в указе.

В конце концов по результатам проработки украинское правительство должно внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В вечернем обращении Зеленский рассказал об указе

Во время вечернего обращения Владимир Зеленский во время вечернего обращения Владимир Зеленский отметил, что создание Сил беспилотных систем – не является вопросом будущего. По словам президента, это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время.

Этот год должен стать решающим во многих аспектах. И, очевидно, – на поле боя. Дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию с безопасностью в Черном море благодаря дронам,

– заявил он.

Президент также отметил, что отражение штурмов на земле и масштабное уничтожение оккупантов и их техники – это также дроны.

"Сейчас перечень задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу. Это задача и для армии, и для Министерства обороны и правительства в целом", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, чтобы дать необходимую координацию в Силах обороны, обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики, в структуре Вооруженных Сил будут созданы Силы беспилотных систем. А все соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение СНБО.

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