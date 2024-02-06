Це питання глава держави доручив опрацювати українському уряду. Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

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В Україні створять Сили безпілотних систем

В указі президента мовиться, що документ було видано з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, а також забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил,

– зазначено в указі.

Зрештою за результатами опрацювання український уряд має внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

У вечірньому зверненні Зеленський розповів про указ

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський зазначив, що створення Сил безпілотних систем – не є питанням майбутнього. За словами президента, це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом.

Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою. Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам,

– заявив він.

Президент також наголосив, що відбиття штурмів на землі й масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони.

"Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом", – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. А всі відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО.

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