Крім того, Шмигаль зауважив, що у 2023 році українські компанії виготовили, а держава закупила більше безпілотників, ніж у 2022. Ця цифра, за даними прем'єра, була більшою у 100 разів.

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Шмигаль розповів, хто виробить 1 мільйон дронів для України

Прем'єр-міністр наголосив, що у реалізації проєкту з вироблення 1 мільйона дронів влада робить ставку не лише на державні проєкти, але й на приватні компанії. За його словами, "у фокусі – дрони та інші військові інновації".

Ключове завдання – активізувати виробництво безпілотників, боєприпасів, іншої сучасної зброї та наситити нею Сили оборони. Президент Володимир Зеленський поставив чітку мету – випустити цього року мільйон дронів для фронту. З огляду на ту базу і потенціал, який є сьогодні, – це дуже реалістичне завдання,

– пояснив глава уряду.

Шмигаль також зазначив, що коли чотири з п'яти компаній в оборонному секторі – це приватний бізнес, то це дає ефективність, інновації, швидкість. А наразі в Україні майже 200 компаній випускають дрони, а у 2022 році таких було лише сім.

Крім того, прем'єр зауважив, що український уряд багато уваги приділяє розробкам систем радіоелектронної боротьби, а також працює над проєктами автоматичних турелей і розміновувачів.

Умєров зустрівся з виробниками дронів

Міністр оборони Рустем Умєров на своїй фейсбук-сторінці також розповів, що разом з очільником Мінцифри Михайлом Федоровим та командами міністерств зустрілися з понад 120 виробниками БпЛА.

"Робимо усе, аби технологічні інновації якнайшвидше потрапляли на фронт – рятували життя наших воїнів та нищили ворогів. Держава є і буде партнером кожного, хто робить наше військо сильнішим!" – зазначив міністр.

Умєров також запевнив, що дронів буде більше. Адже цього року в планах Агенції оборонних закупівель МО довгострокові контракти на сотні тисяч БпЛА, щоб виробники могли планувати масштабування виробництв.

Федоров розповів про виробництво літальних апаратів

Прокоментував зустріч з компаніями, що виробляють БпЛА і Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що у 2022 році Україна фактично створила з нуля ринок дронів.

Зараз у ньому (ринку дронів – 24 Канал) сотні компаній. Це результат послідовної політики і відкриття ринку. Відкритий ринок змінює правила гри, і це наша свідома позиція, щоб дати можливості увійти на нього всім, а потім створити конкуренцію. На це й була ставка,

– пояснив Федоров.

Віцепрем'єр-міністр підкреслив, що було кодифіковано 67 моделей дронів, 58 з яких отримали державні контракти. За словами Федорова, цей сплеск виробництва безпілотників став можливим завдяки зусиллям понад 200 українських компаній, які працюють на ринку, пропонуючи широкий спектр БпЛА та пов'язаних з ними послуг і продуктів.

"Ми, зі свого боку, і далі змінюємо поліси, адаптуємо закони й працюємо над полегшеним контрактуванням. З ключового — зараз нам треба стандартизувати вимоги та тактико-технічні характеристики для дронів. Також для виробників важливо розуміти прогнозування контрактів і потреб Генштабу — працюємо і над цим", – зауважив Федоров.

Федоров також визначив ключові технології БпЛА, які є життєво важливими для розвитку програми українського "Ланцета". Ці технології включають штучний інтелект для автоматичного захоплення цілей, керовані боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби для наведення на ціль і завдавання ударів, а також рішення для боротьби з безпілотниками.

У своїй заяві Федоров підкреслив, що ці завдання були визначені Збройними силами як пріоритети, і закликав виробників зосередитися на їхньому розвитку. Він також підкреслив, що триває робота над створенням роботизованих платформ, боєприпасів та засобів радіоелектронної боротьби, а нові підрозділи щотижня кодифікуються для приведення у відповідність до стандартів НАТО.

Крім того, Федоров згадав про створення минулого року кластеру Brave1, метою якого є підтримка виробників військової техніки шляхом надання грантів, допомоги в отриманні дозволів на експлуатацію та кодифікації. Він повідомив про плани збільшити розмір гранту до 200 000 доларів США, щоб винахідники могли створювати високоякісні прототипи.