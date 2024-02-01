Позиційній війні була присвячена стаття Залужного в The Economist, саме в ній прозвучали слова про те, що Україна в глухому куті і має винайти новий порох – технологічне рішення, яке дозволить радикально змінити ситуацію. Тепер же головком пропонує вихід із цього глухого кута – і це цілком конкретні кроки.

Дивіться також Які проблеми бачить Залужний зараз і чому змінюється стратегія

Майбутнє за дронами: чому вони допоможуть вийти з позиційної війни

Саме про них у статті головкома ідеться чи не найбільше. Вони дешеві, реально показали себе в бою, а головне – дозволяють воювати не людьми, а технікою.

Аналізуючи перебіг бойових дій, командування, на думку Залужного, має використовувати можливості армії щонайкраще.

Можливості ЗСУ слід використати так, щоб Росія відмовилася від подальшої агресії. Україна має берегти ресурс і водночас здобути перевагу. Зарадити в цьому можуть якраз безпілотники.

Залужний вбачає у дронах нові можливості для ЗСУ, адже БпЛА:

допомагають вести розвідку в режимі реального часу та завдавати точних та високоточних ударів як на передньому краї, так і в глибокому тилу;

як на передньому краї, так і в глибокому тилу; зменшити втрати військових : дронами керують дистанційно, отже, війна ніби ведеться безконтактно;

: дронами керують дистанційно, отже, війна ніби ведеться безконтактно; знизити ступінь участі традиційних засобів ураження у виконанні бойових завдань;

забезпечити ведення бойових дій з обмеженим залученням важкої бойової техніки ;

; дуже ефективно і з мінімальним ризиком для бійців завдавати ураження як надводним, так і підводним силам противника та його береговій інфраструктурі практично на всю глибину театру воєнних дій на морі;

практично на всю глибину театру воєнних дій на морі; завдавати противнику масованих раптових ударів по об'єктах критичної інфраструктури, важливих комунікаціях без застосування дорогих в експлуатації та виробництві ракет та пілотованої авіації.

Звісно ж, росіяни будуть протидіяти нам, тому вкрай важливо удосконалити системи захисту і протидії.

Іще Головнокомандувач написав про нову філософію війни. На її основі слід створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння – на це потрібно 5 місяців.