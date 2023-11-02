Власне, в інтерв'ю для одного з авторитетних західних видань генерал української армії повідомив, що війна заходить у глухий кут. Щоб з нього вийти, слід шукати "нові рішення", зокрема залучати людей до боротьби з ворогом, але цінувати їхні життя.
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Для швидкої перемоги потрібен "порох"
Як зазначив Головнокомандувач, падіння морального духу України та зменшення підтримки з боку Заходу – це саме те, на що розраховує президент Росії Владімір Путін.
Також Валерій Залужний не сумнівається, що тривала війна на користь ворожій армії, оскільки Росія має економіку в 10 разів більшу за українську. Головне завдання зараз – не дати бійцям осісти в окопах.
Скажімо відверто, це феодальна держава (Росія – 24 Канал), де найдешевший ресурс – людське життя. А для нас… Найдорожче, що у нас є, – це наші люди,
– констатував генерал.
Головнокомандувач Збройних Сил наголосив, що поки солдатів у лавах українського війська вистачає, проте чим довше триватиме війна, тим буде важче.
Треба шукати це рішення, треба знайти цей порох, швидко оволодіти ним і використовувати для швидкої перемоги. Тому що рано чи пізно ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей для боротьби.
Окрім людського ресурсу, за словами Залужного, для перемоги потрібно шукати технічні рішення, зокрема, розвивати виробництво:
- інноваційних безпілотників;
- засобів радіоелектронної боротьби;
- протиартилерійських комплексів;
- роботизованого обладнання для розмінування.
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