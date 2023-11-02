Валерій Герасимов не зумів винести уроків із попередніх невдалих російських спроб наступальних дій. І цим він програє українському головнокомандувачу Валерію Залужному.
Дивіться також ЗСУ вдалося досягти паритету з Росією завдяки більш точній західній зброї, – Залужний
Російське дежавю під Авдіївкою
Те, що відбувається під Авдіївкою – доказ неспроможності російського командування засвоїти минулі помилки. Намагаючись захопити українське місто, ворог використовує ту саму тактику, яку він застосовував на різних напрямках протягом кампанії 2022 – 2023 років, і яка не приносила йому жодних успіхів, лише шалені втрати. На Авдіївському напрямку противник знову пробує атакувати українські укріпрайони за допомогою бронетехніки та піхоти.
Раніше окупанти зазнали значних втрат в особовому складі та техніці під час невдалого наступу на Вугледар взимку 2022-2023 років. Тоді вони теж намагалися взяти місто кількома хвилями механізованих атак на укріплені українські позиції. Ці штурми важкої піхоти повністю знищили російські підрозділи, які брали участь у них, зокрема 155-ту морську піхотну бригаду, яку, як повідомляється, довелося кілька разів відновлювати через втрати, зазнані під Вугледаром.
Та сама історія зараз повторюється під Авдіївкою. Там ворог теж кидає свої сили у подібні штурми, зазнаючи катастрофічних втрат.
Контраст між невдачею Герасимова в цьому плані та вдумливою та публічною оцінкою генералом Залужним викликів, які постали перед Україною, та шляхів їх вирішення є помітним,
– йдеться у звіті військових експертів.
Загроза "позиційної війни" в Україні: основні тези інтерв'ю Залужного The Economist
- Над Україною нависла загроза позиційної війни, яка дуже вигідна противнику, бо надасть йому можливість відновити сили. Аби не допустити цього, Україна повинна мати перевагу у повітрі, вдосконалені засоби контрбатарейної боротьби, технології розмінування, наростити резерви та вдатися інноваційних підходів.
- Ворог, на жаль, досі зберігає перевагу у повітрі. Його ППО заважає нашим літакам літати. На думку Залужного, Україна має відповісти на цей виклик масованами ударами безпілотників, аби виснажити російські системи прототиповітряної оборони.
- За словами головнокомандувача ЗСУ, Україні вдалося досягти паритету з Росією завдяки більш точній західній зброї. Водночас не можна недооцінювати ворога, який удосконалив свої засоби РЕБ.