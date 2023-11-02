Валерій Герасимов не зумів винести уроків із попередніх невдалих російських спроб наступальних дій. І цим він програє українському головнокомандувачу Валерію Залужному.

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Російське дежавю під Авдіївкою

Те, що відбувається під Авдіївкою – доказ неспроможності російського командування засвоїти минулі помилки. Намагаючись захопити українське місто, ворог використовує ту саму тактику, яку він застосовував на різних напрямках протягом кампанії 2022 – 2023 років, і яка не приносила йому жодних успіхів, лише шалені втрати. На Авдіївському напрямку противник знову пробує атакувати українські укріпрайони за допомогою бронетехніки та піхоти.

Раніше окупанти зазнали значних втрат в особовому складі та техніці під час невдалого наступу на Вугледар взимку 2022-2023 років. Тоді вони теж намагалися взяти місто кількома хвилями механізованих атак на укріплені українські позиції. Ці штурми важкої піхоти повністю знищили російські підрозділи, які брали участь у них, зокрема 155-ту морську піхотну бригаду, яку, як повідомляється, довелося кілька разів відновлювати через втрати, зазнані під Вугледаром.

Та сама історія зараз повторюється під Авдіївкою. Там ворог теж кидає свої сили у подібні штурми, зазнаючи катастрофічних втрат.

Контраст між невдачею Герасимова в цьому плані та вдумливою та публічною оцінкою генералом Залужним викликів, які постали перед Україною, та шляхів їх вирішення є помітним,

– йдеться у звіті військових експертів.

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