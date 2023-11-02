Валерий Герасимов не сумел извлечь уроки из предыдущих неудачных российских попыток наступательных действий. И этим он проигрывает украинскому главнокомандующему Валерию Залужному.

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Российское дежавю под Авдеевкой

Происходящее под Авдеевкой – доказательство несостоятельности российского командования усвоить прошлые ошибки. Пытаясь захватить украинский город, враг использует ту самую тактику, которую он применял на разных направлениях в течение кампании 2022 – 2023 годов, и которая не приносила ему никаких успехов, только безумные потери. На Авдеевском направлении противник снова пытается атаковать украинские укрепрайоны с помощью бронетехники и пехоты.

Ранее оккупанты понесли значительные потери в личном составе и технике во время неудачного наступления на Угледар зимой 2022-2023 годов. Тогда они пытались взять город несколькими волнами механизированных атак на укрепленные украинские позиции. Эти штурмы тяжелой пехоты полностью уничтожили участвовавшие в них российские подразделения, в том числе 155-ю морскую пехотную бригаду, которую, как сообщается, пришлось несколько раз восстанавливать из-за потерь, понесенных под Угледаром.

Та же история сейчас повторяется под Авдеевкой. Там враг тоже бросает свои силы в подобные штурмы, понеся катастрофические потери.

Контраст между неудачей Герасимова в этом плане и вдумчивой и публичной оценкой генералом Залужным вызовов, возникших перед Украиной, и путей их решения заметен,

– говорится в отчете военных экспертов.

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