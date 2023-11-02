Валерий Герасимов не сумел извлечь уроки из предыдущих неудачных российских попыток наступательных действий. И этим он проигрывает украинскому главнокомандующему Валерию Залужному.
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Российское дежавю под Авдеевкой
Происходящее под Авдеевкой – доказательство несостоятельности российского командования усвоить прошлые ошибки. Пытаясь захватить украинский город, враг использует ту самую тактику, которую он применял на разных направлениях в течение кампании 2022 – 2023 годов, и которая не приносила ему никаких успехов, только безумные потери. На Авдеевском направлении противник снова пытается атаковать украинские укрепрайоны с помощью бронетехники и пехоты.
Ранее оккупанты понесли значительные потери в личном составе и технике во время неудачного наступления на Угледар зимой 2022-2023 годов. Тогда они пытались взять город несколькими волнами механизированных атак на укрепленные украинские позиции. Эти штурмы тяжелой пехоты полностью уничтожили участвовавшие в них российские подразделения, в том числе 155-ю морскую пехотную бригаду, которую, как сообщается, пришлось несколько раз восстанавливать из-за потерь, понесенных под Угледаром.
Та же история сейчас повторяется под Авдеевкой. Там враг тоже бросает свои силы в подобные штурмы, понеся катастрофические потери.
Контраст между неудачей Герасимова в этом плане и вдумчивой и публичной оценкой генералом Залужным вызовов, возникших перед Украиной, и путей их решения заметен,
– говорится в отчете военных экспертов.
Угроза "позиционной войны" в Украине: основные тезисы интервью Залужного The Economist
- Над Украиной нависла угроза позиционной войны, которая очень выгодна противнику, ибо позволит ему восстановить силы. Чтобы не допустить этого, Украина должна иметь преимущество в воздухе, усовершенствованные средства контрбатарейной борьбы, технологии разминирования, нарастить резервы и прибегнуть к инновационным подходам.
- Враг, к сожалению, до сих пор сохраняет преимущество в воздухе. Его ПВО мешает нашим самолетам летать. По мнению Залужного, Украина должна ответить на этот вызов массированными ударами беспилотников, чтобы истощить российские системы противовоздушной обороны.
- По словам главнокомандующего ВСУ, Украине удалось достичь паритета с Россией благодаря более точному западному оружию. В то же время нельзя недооценивать врага, усовершенствовавшего свои средства РЭБ.