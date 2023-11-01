Об этом в свежем интервью западным журналистам рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, Военно-воздушные силы России за все это время понесли огромные потери. Скажем, Украина уничтожила более 550 систем ПВО оккупантов.

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Залужный об авиации врага

Несмотря на успехи наших военных, враг продолжает иметь преимущество в авиации. В частности, поэтому украинским военным труднее проводить контрнаступательную операцию на поле боя.

Они сохраняют значительное преимущество над нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи. Это преимущество усложнило нам продвижение вперед. Российские системы ПВО все больше мешают нашим самолетам летать,

– констатировал генерал.

Залужный отметил, что украинские Силы обороны зеркально отвечают захватчикам. Как он отметил, российские беспилотники взяли на себя значительную часть роли пилотируемой авиации по разведке и нанесению авиаударов.

Беспилотники также должны быть частью нашего ответа. Украине необходимо наносить массированные удары с использованием приманок и ударных БПЛА, чтобы перегрузить системы ПВО России. Нам нужно охотиться на российские дроны с помощью собственных дронов-охотников, оснащенных сетками,

– подчеркнул Главнокомандующий.

Украина усиливается в небе