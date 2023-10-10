Украина еще ждет передачи F-16. Пока наши пилоты учатся на западных истребителях, чтобы затем быстро перейти к выполнению боевых задач. Корреспондентка 24 канала побывала на брифинге в посольстве Нидерландов в Брюсселе.

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Какой информацией владеют дипломаты

Посол Нидерландов при НАТО Тийс ван дер Плас говорит, что Украина получит F-16 от Нидерландов в конце 2024 года. Пока украинские пилоты изучают английский.

Думаю, конец 2024 года, по крайней мере, для Нидерландов. Для других это запланировано раньше, но сейчас для Нидерландов мы ориентируемся на это время,

– высказался он.

Обучение наших авиаторов на F-16 продолжается, языковая подготовка идет хорошо. Впрочем, пока это базовая подготовка, то есть еще не на симуляторах или в F-16.

Тренировки на F-16 в Румынии начнутся позже. Учебный центр в этой стране, вероятно, будет открыт в первом или втором квартале 2024 года. Нидерланды вовлечены в этот процесс.

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