Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в сентябре на авиабазе в Техисе начнется подготовка наших пилотов и технического персонала к учениям на F-16.
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География стран увеличивается
Украинских летчиков будут отправлять на обучение "волнами" для того, чтобы часть из них продолжала выполнять боевые задания в Украине. Так, в конце августа пилоты с боевым опытом поехали в Данию, где сейчас проходят учения на F-16. Там они выполняют учебную программу, предложенную партнерами.
Конечно, (обучение на F-16 – 24 Канал) начались. Ближе ко Дню Независимости выехали и летчики, и наземный персонал,
– заявил спикер Воздушных сил.
Игнат также сообщил, что в Британии учатся молодые выпускники, у которых будет более длительная подготовка, ведь у них нет боевого опыта.
Однако учения на F-16 не ограничатся только Данией и Великобританией. Появляются новые и новые страны, готовые помочь в усилении нашей авиации. По словам спикера Воздушных сил ВСУ, Соединенные Штаты также будут учить наших пилотов.
"США уже дали разрешение. Мы этого долго ждали. Где, как не в США? У них лучшая база подготовки пилотов. Поэтому мы очень рассчитываем именно на Соединенные Штаты, потому что там есть и инструкторы, и база, и возможности для того, чтобы больше охватить пилотов", – сказал Игнат.
Обучение украинских пилотов на F-16: последние новости
- В августе первая группа по переобучению на самолетах F-16 отправилась в Данию. В нее выбрали самых перспективных пилотов и инженеров. Ожидается, что после первой группы на переобучение отправится вторая – третья группы и так далее.
- Известно, что часть наших лётчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке.
- Румыния уже готова начать обучение переобучению наших пилотов. Однако, по словам премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, последним препятствием, мешающей начать обучение, есть оформление документов.