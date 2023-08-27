Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку высказался по поводу старта обучения пилотов Воздушных сил ВСУ. По его словам, вся логистика уже подготовлена.

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Когда начнется обучение на F-16

Глава румынского правительства заявил, что Бухарест ожидает необходимые документы. По словам Чолаку, они позволят начать обучение.

Я ожидаю оформления документов в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие,

– сказал он.

К слову, украинские летчики уже овладевают американскими истребителями F-16 в Дании. Их тренировки проходят на военной авиабазе в Скридструпе.

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