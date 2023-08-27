Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку висловився щодо старту навчання пілотів Повітряних сил ЗСУ. За його словами, вся логістика вже підготовлена.

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Коли почнуться навчання на F-16

Голова румунського уряду заявив, що Бухарест очікує на необхідні документи. За словами Чолаку, вони дозволять розпочати навчання.

Я очікую оформлення документів у найближчі кілька днів, і це остання перешкода,

– сказав він.

До слова, українські льотчики вже опановують американські винищувачі F-16 в Данії. Їхні тренування відбуваються на військовій авіабазі у Скрідструпі.

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