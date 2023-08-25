Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла, що її країна переходить з F-16 на новіші F-35. За її словами, у певний момент унаслідок війни в Україні Нідерланди вирішили, що не будуть продавати старі F-16.

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Нідерланди виділили 42 літаки для потреб України

Зрештою, Нідерланди ухвалили рішення передати всі свої літаки F-16 Україні.

У нас є 42 літаки, але частина з них піде на навчання, а решта – в ЗСУ,

– зазначила вона.

Міністерка пояснила, що навчання для пілотів не закінчуються ніколи. Саме тому частина літаків F-16 будуть призначені для навчань.

При цьому Оллонгрен заявили, що літаки не обов'язково будуть в Нідерландах. Вона повідомила, що українські пілоти можуть проходити перенавчання у навчальному центрі в Румунії.

Тож ці літаки будуть використовуватися там, де проводиться навчання, яке вам завжди буде потрібно. Весь час, доки ви використовуєте F-16, ви будете готувати нових пілотів, і вам буде потрібен цей навчальний центр,

– сказала Оллонгрен.

Міністерка розповіла про ідентичний досвід Нідерландів, які самі робили це протягом 40 років.

"Словом, ви не можете підготувати одну партію пілотів і припинити навчання, це має бути безперервний процес", – додала вона.

Коли Україна отримає F-16

Кайса Оллонгрен вважає, що найбільш реалістичний термін передачі Україні винищувачів F-16 – це шість – вісім місяців.

Вона розповіла, що навчання авіаторів вже розпочалося, "але ми маємо його нарощувати, щоб у вас було достатньо підготовленого персоналу для бойового використання винищувачів F-16".

Також важливо вирішити питання інфраструктури, тож тут, в Україні, ви одночасно працюєте над створенням належної інфраструктури для цього сучасного літака і дуже передової системи озброєнь на нього,

– зазначила Оллонгрен.

Міністерка звернула увагу на те, що паралельно триває обговорення всіх кроків зі США. Річ у тім, що рішення за Вашингтоном, адже це їхня система озброєнь.

"І ми розуміємо, що на це потрібен час. За нашими оцінками, на навчання треба шість – вісім місяців. Та це вже надзвичайно швидко. Ніхто раніше не робив цього так швидко. Тому я сподіваюся, що вкладемося у цей часовий проміжок", – зазначила Оллонгрен.

Разом з тим, вона сумнівається у тому, що передача літаків відбудеться ще у 2023 році. За її словами, потрібно, щоб були виконані всі передумови.

З боку Нідерландів нам треба, щоб спочатку були виконані всі передумови. А саме: щоби були підготовлені екіпажі, щоб ми розуміли, що інфраструктура готова, а також щоби у нас були не лише літаки, але й запчастини, необхідне озброєння для них тощо. Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік,

– сказала міністерка.

Крім того, Оллонгрен додала, що точні умови передачі літаків ще обговорюються.

"Ми ще не визначилися з точними умовами, і це залежить не лише від нас. Це також те питання, де Сполучені Штати мають важливий голос. І де голос України також важить", – резюмувала вона.

Україна отримає винищувачі F-16