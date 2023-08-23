Навчання може початись у континентальній частині США, у разі потреби. Кількість пілотів, які потребуватимуть навчання, визначатиме Україна.
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Ми готові підтримати навчання тут, у континентальній частині Сполучених Штатів, якщо в Європі буде досягнуто потенціалу,
– сказав Райдер.
Він додав, що наразі Пентагон не може надати жодної конкретної інформації щодо баз, на яких може відбуватися навчання.
"Безумовно, якщо буде прийнято таке рішення, і ми будемо рухатися вперед, ми обов’язково надамо вам оновлену інформацію про це", – запевнив речник Міноборони США.
Навчання українських пілотів на F-16: головне
- Данія почала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16: 8 українських пілотів вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі.
- Крім того, Греція також візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16.
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