Обучение может начаться в континентальной части США, в случае необходимости. Количество пилотов, нуждающихся в обучении, будет определять Украина.

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Мы готовы поддержать обучение здесь, в континентальной части Соединенных Штатов, если в Европе будет достигнут потенциал,

– сказал Райдер.

Он добавил, что пока Пентагон не может предоставить никакой конкретной информации о базах, на которых может проходить обучение.

"Безусловно, если будет принято такое решение, и мы будем двигаться вперед, мы обязательно предоставим вам обновленную информацию об этом", – заверил представитель Минобороны США.

Обучение украинских пилотов на F-16 : главное

Дания начала обучение первой группе украинских пилотов на истребителях F-16: 8 украинских пилотов уже прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе.

Кроме того, Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на F-16.

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