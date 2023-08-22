В Дании группа из восьми пилотов начала обучение на истребителях F-16. Это произошло в рамках передачи Украине этих самолетов.

Смотрите также Не следует разочаровываться: Резников сказал, когда F-16 начнут выполнять боевые задания в Украине

Пилоты прибыли на авиабазу

Восемь украинских пилотов уже прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе. Они приступили к тренировкам на F-16.

С ними также еще 65 военнослужащих, которые пройдут обучение по техническому обслуживанию самолетов.

К подготовке украинских военно-воздушных сил к полетам на истребителях F-16 присоединится также и Греция.

Украина получила долгожданные F-16: последние новости