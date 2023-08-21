20 августа Нидерланды обязались предоставить Украине 42 истребителей, а Дания – 19. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал эти решения и отметил, что Украине нужно больше самолетов.

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Речь идет о более сотне истребителей

По словам Игната, для того чтобы заменить весь устаревший авиационный парк Украины, необходимо 128 истребителей. Именно столько самолетов прописано в визии Воздушных сил, составленной еще до полномасштабного вторжения и скорректированной во время войны.

Справка : Визия Воздушных сил Вооруженных Сил Украины – это взгляды на развитие Воздушных сил на будущее. Была написана до 2035 году.

Игнат уточнил, что война может внести свои коррективы, но сейчас можно сказать, что Украина нуждается в более сотни самолетов. Во-первых, чтобы разместить их на разных аэродромах. Во-вторых, чтобы они служили разным вызовам и били по разным целям: по самолетам, и по наземным и по тылам противника.

Также Игнат отметил, что в видении Воздушных сил идет речь не только о F-16, но и о шведских Gripen и британских Typhoon. Обслуживать два типа самолетов не так-то просто. Однако их, по крайней мере, нужно иметь в наличии, считает спикер. Например, истребителей Gripen не так много, в том числе и тех, которые могли бы прибыть в Украину. Впрочем, это могло быть дополнительным усилением.

F-16 можно применять повсюду

Применение первых F-16 зависит от готовности личного состава: лётчиков и инженеров, участвующих в боевых действиях. Также от того авиационного вооружения, которое предоставят Украине на самолеты. F-16 имеет разные типы вооружения.

И если Украине будут давать и крылатые ракеты, и управляемые авиабомбы, и противорадиолокационные ракеты, мы сможем использовать F-16 всюду. F-16 – это многоцелевой самолет, который может делать погоду: и на море, и на суше, и в воздухе.

– подчеркнул Игнат.

В общем, чтобы иметь преимущество в небе россиянам, нужно две – три эскадрильи F-16. Заметим, что в составе одной эскадрильи обычно от 12 до 18 самолетов.

Истребители для Украины