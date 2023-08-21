20 серпня Нідерланди зобов'язалися надати Україні – 42 винищувачі, а Данія – 19. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував ці рішення і зазначив, що Україні треба більше літаків.
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Йдеться про понад сотню винищувачів
За словами Ігната, для того, щоб замінити увесь застарілий авіаційний парк України, необхідно 128 винищувачів. Саме стільки літаків прописано у візії Повітряних сил, складеній ще до повномасштабного вторгнення і скорегованій під час війни.
Ігнат уточнив, що війна може внести свої корективи, але наразі можна сказати, що Україна потребує понад сотню літаків. По-перше, щоб розмістити їх на різних аеродромах. По-друге, аби вони служили різним викликам та били по різних цілях: по літаках, і по наземних і по тилах противника.
Також Ігнат зазначив, що у візії Повітряних сил йдеться не лише про F-16, але й про шведські Gripen та британські Typhoon. Обслуговувати два типи літаків не так просто. Однак їх, принаймні, треба мати в наявності, вважає речник. Наприклад, винищувачів Gripen не так багато, зокрема, й тих, що могли б прибути в Україну. Втім, це могло б бути додатковим підсиленням.
F-16 можна застосовувати усюди
Застосування перших F-16 залежить від готовності особового складу: льотчиків та інженерів, які беруть участь у бойових діях. Також від того авіаційного озброєння, яке нададуть Україні на ті літаки. F-16 має різні типи озброєння.
І якщо Україні даватимуть і крилаті ракети, і керовані авіабомби, і протирадіолокаційні ракети, ми зможемо використовувати F-16 усюди. F-16 – це багатоцільовий літак, який може робити погоду: і на морі, і на суші, і в повітрі,
– наголосив Ігнат.
Загалом, аби мати перевагу в небі над росіянами, потрібно дві – три ескадрильї F-16. Зауважимо, що у складі однієї ескадрильї, як правило, від 12 до 18 літаків.
Винищувачі для України
- США схвалили передання Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Раніше ці країни зробили відповідний запит.
- 20 серпня Нідерланди та Данія погодилися надати Україні – 42 і 19 літаків відповідно. Також стало відомо, що перші шість літаків можуть прибути до України вже до Нового року.
- У Повітряних силах пояснили важливість F-16 для фронту.
- Військовий експерт Юрій Федоров розповів 24 Каналу, які завдання можуть виконувати літаки F-16. За його словами, він призначений для різних цілей.
- Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна не має планів передати Україні свої винищувачі Gripen, бо сама потребує їх.