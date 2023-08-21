Наша держава потребує F-16, аби мати перевагу над агресором у повітрі на окупованих територіях. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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F-16 здатний змінити перебіг подій

Речник зазначив, що наразі Україна чекає на реалізацію рішень щодо західних літаків.

F-16 здатний змінити перебіг подій. Здатний забезпечити нам те, що сьогодні потрібно найбільше, – перевага в повітрі на окупованих територіях,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Також розповів, що наразі на окупованих територіях можуть вільно перебувати близько 8 – 9 російських винищувачів. Вони скидають авіабомби та пускають авіаційні ракети. Коли на озброєнні ЗСУ будуть F-16, окупанти більше не зможуть цього робити.

Тому перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі,

– зауважив речник.

Важливо розуміти, що кількість російських літаків у повітрі може змінюватися. Може бути більше винищувачів і техніки. А-50, Іл-22, маса безпілотників на лінії розмежування. На сьогодні країна-терорист має величезне авіаційне угруповування.

Ігнат зазначив, що на момент повномасштабного вторгнення довкола нашої держави було аж 750 літальних апаратів. Зокрема, літаків і гелікоптерів.

"Їх є багато, а от в повітряному просторі близько до лінії фронту перебуває не так багато. У цьому немає потреби, а саме підіймати всю авіацію та завдавати ударів. Просто питання в тому, скільки в них є засобів для завдання ударів", – сказав представник Повітряних сил.

Юрій Ігнат підсумував, що наявність західної авіації та присутність її близько до лінії фронту не дозволить російській авіації бути такою активною.