Володимир Зеленський та прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен дали спільну пресконференцію. Це сталося у неділю, 20 серпня.

До теми Данія оголосила, що передає Україні 19 винищувачів F-16

Коли Україна отримає F-16 від Данії

Прем'єр-міністрка Данії натякнула, що наша країна може отримати перші літаки до початку 2024 року.

Щодо того, коли ми плануємо надати літаки. Сподіваюся, ближче до нового року перша група літаків залишить землю Данії та попрямує в Україну,

– сказала вона.

Мовиться про 6 винищувачів. За словами Фредеріксен, у 2024 році Україна отримає від Данії 9 цих літаків. Решту заявлених F-16 Копенгаген передасть нашій державі у 2025-му. Фредеріксен сподівається, що ці літаки допоможуть Україні захистити своє небо та свій народ, а також повернути тимчасово окуповані росіянами території.

Вона зазначила, що Данія разом з Нідерландами є першими країнами, готовими надати непохитне зобов'язання Україні щодо винищувачів. Голова уряду висловила надію, що інші держави слідуватимуть цьому прикладу.

Що цьому передувало