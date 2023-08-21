Наше государство нуждается в F-16, чтобы иметь преимущество над агрессором в воздухе на оккупированных территориях. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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F-16 способен изменить ход событий

Спикер отметил, что сейчас Украина ожидает реализации решений относительно западных самолетов.

F-16 способен изменить ход событий. Способен обеспечить нам то, что сегодня нужно больше всего – преимущество в воздухе на оккупированных территориях,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Также рассказал, что на оккупированных территориях могут свободно находиться около 8–9 российских истребителей. Они сбрасывают авиабомбы и пускают авиационные ракеты. Когда на вооружении ВСУ будут F-16, оккупанты больше не смогут этого делать.

Поэтому преимущество в воздухе – это ключ к успеху на земле,

– заметил спикер.

Важно понимать, что количество российских самолетов в воздухе может меняться. Может быть больше истребителей и техники. А-50, Ил-22, масса беспилотников на линии разграничения. На сегодняшний день страна-террористка имеет огромную авиационную группировку.

Игнат отметил, что на момент полномасштабного вторжения вокруг нашего государства было 750 летательных аппаратов. В частности, самолетов и вертолетов.

"Их много, а вот в воздушном пространстве близко к линии фронта находится не так много. В этом нет нужды, а именно поднимать всю авиацию и наносить удары. Просто вопрос в том, сколько у них есть средств для нанесения ударов", – сказал представитель Воздушных сил.

Юрий Игнат подытожил, что наличие западной авиации и присутствие ее близко к линии фронта не позволит российской авиации быть столь активной.