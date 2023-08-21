Військовий експерт Юрій Федоров розповів 24 Каналу, які завдання можуть виконувати літаки F-16.

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"Боєздатність літаків F-16 залежить від того, яке озброєння додане. Фактично F-16 – це хороша літальна платформа, на якій розміщують зброю різних типів", – зазначив Федоров.

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Якщо F-16 оснастити ракетами "повітря – повітря", то вони зможуть перехопити повітряні цілі противника. А якщо на літаках розмістити ракети, призначені для ударів по наземних цілях, то вони знищуватимуть ворожу техніку та скупчення особового складу на землі.

Зверніть увагу! На початок війни в України було 124 бойових літаки різних типів. Скільки їх тепер – невідомо, але разом з F-16 це стане потужним захистом нашого неба.

Українські пілоти почали навчання на F-16

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що певна кількість українських пілотів, інженерів і техніків розпочали навчання на літаках F-16. Курс містить також вивчення спеціалізованої англійської мови.

Навчання триватиме мінімум шість місяців. Однак про завершення повідомлять інструктори, коли побачать результат.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зауважив, що навчаються передовсім молоді пілоти. До Великої Британії відправили пілотів 2023 року випуску, а до Швеції – 2016 року випуску, але вже з бойовим досвідом.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторний багатофункціональний легкий винищувач з шестиствольною авіаційною гарматою. Може розганятися до 2178 кілометрів за годину та бити в радіусі 1800 кілометрів залежно від модифікації.

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