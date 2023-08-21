Военный эксперт Юрий Федоров рассказал 24 Каналу, какие задачи могут выполнять самолеты F-16.

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"Боеспособность самолетов F-16 зависит от того, какое вооружение добавлено. Фактически F-16 – это хорошая летательная платформа, на которой размещают оружие разных типов", – отметил Федоров.

Какие задачи могут выполнять F-16: смотрите видео 24 Канала

Если F-16 оснастить ракетами "воздух – воздух", то они смогут перехватить воздушные цели противника. А если на самолетах разместить ракеты, предназначенные для ударов по наземным целям, они будут уничтожать вражескую технику и скопление личного состава на земле.

Обратите внимание! К началу войны в Украине было 124 боевых самолета разных типов. Сколько их теперь – неизвестно, но вместе с F-16 это станет мощной защитой нашего неба.

Украинские пилоты начали обучение на F-16

Министр обороны Алексей Резников заявил, что определенное количество украинских пилотов, инженеров и техников приступили к обучению на самолетах F-16. Курс включает также изучение специализированного английского языка.

Учеба будет длиться минимум шесть месяцев. Однако о завершении сообщат инструкторы, когда увидят результат.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отметил, что учатся прежде всего молодые пилоты. В Великобританию отправили пилотов 2023 года выпуска, а в Швецию – 2016 года, но уже с боевым опытом.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторный многофункциональный легкий истребитель с шестиствольным авиационным орудием. Может разгоняться до 2178 километров в час и бить в радиусе 1800 километров в зависимости от модификации.

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