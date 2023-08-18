Соответствующее заявление в Reuters сделали со ссылкой на американского чиновника. По его словам, F-16 отправят сразу после того, как украинские пилоты завершат обучение.

Обратите внимание Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой, – Игнат

Речь идет о том, что официальный Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам гарантии, что США ускорят утверждение всех необходимых запросов третьих сторон на передачу F-16 Украине. Ранее страны попросили об этих гарантиях.

Энтони Блинкен подчеркнул: США поддерживают как обучение украинских пилотов на F-16, так и передачу Украине истребителей. Госсекретарь Штатов добавил, что Украина должна защитить свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии.

Будут ли США обучать украинских пилотов

Вопрос обучения украинских пилотов на F-16 – на повестке дня. Людей интересует, присоединятся ли США к этому процессу. Все точки над "и" расставил Джон Кирби.

США открыты для обучения украинских пилотов, если европейские партнеры не имеют для этого возможности,

– процитировал журналист слова Кирби.

Ранее Джо Байден дал "зеленый свет" на обучение украинских пилотов на F-16. Процессом руководят Нидерланды и Дания.