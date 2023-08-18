Відповідну заяву у Reuters зробили з посиланням на американського чиновника. За його словами, F-16 відправлять відразу після того, як українські пілоти завершать навчання.

Зверніть увагу Україна не отримає винищувачі F-16 цієї осені чи зими, – Ігнат

Мовиться про те, що офіційний Вашингтон надав Данії та Нідерландам гарантії, що США прискорять затвердження всіх необхідних запитів третіх сторін на передачу F-16 Україні. Раніше країни попросили про ці гарантії.

Ентоні Блінкен наголосив: США підтримують як навчання українських пілотів на F-16, так і передання Україні винищувачів. Держсекретар Штатів додав, що Україна має захистити свій суверенітет та територіальну цілісність від російської агресії.

Чи навчатимуть США українських пілотів

Питання навчання українських пілотів на F-16 – на порядку денному. Людей цікавить, чи долучаться США до цього процесу. Всі крапки над "і" розставив Джон Кірбі.

США відкриті для навчання українських пілотів, якщо європейські партнери не мають для цього можливості,

– процитував журналіст слова Кірбі.

Раніше Джо Байден дав "зелене світло" на навчання українських пілотів на F-16. Процесом керують Нідерланди та Данія.