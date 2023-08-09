Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає 24 Канал.
Важливо F-16 може наблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста, – Ігнат
Сінгх зазначила, що саме Данія та Нідерланди лідирують у підготовці українських пілотів.
Президент (Байден – 24 Канал) дав зелене світло, щоб дозволити та підтримати навчання для просування вперед,
– підкреслила представниця Пентагону.
Водночас додала, що не має яких оновлень щодо деталей майбутніх тренувань.
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Зеленський розповів, коли почнуться навчання на F-16
На початку серпня глава нашої держави заявив, що відповідні навчання розпочнуться вже цього місяця. Президент підкреслив, що зараз варто працювати на 100% із країнами, які мають ці літаки, зможуть після навчання передати їх Україні.
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Чому Україні потрібні винищувачі F-16
Ці літаки необхідні, перш за все, для захисту від терористичних атак Росії. F-16 стануть вагомою складовою загальної протиповітряної оборони, наголосив речник Повітряних сил.
Юрій Ігнат пояснив, що "МіГ" і "Су", які має наша держава, не можуть ефективно збивати крилаті ракети й "Шахеди". Натомість F-16 може наблизити відсоток збиття до 100.
Україні не потрібні західні винищувачі з метою атакувати ними територію Росії. Наша держава лише прагне деокупувати всі свої землі.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що було б достатньо дуже обмеженої кількості літаків. F-16 необхідні, бо іншого шляху немає.
"Ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами", – пояснив генерал.