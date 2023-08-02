Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він додав, що зараз – найважливіші пів року.

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У серпні почнеться підготовка українських пілотів на F-16

Під час зустрічі з послами України Зеленський анонсував початок навчань українських пілотів на американських винищувачах.

F-16. Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів,

– наголосив президент.

За його словами, зараз варто працювати на 100 відсотків із країнами, які:

мають ці літаки,

зможуть після навчання передати їх Україні.

"Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни мовиться", – підсумував глава держави.

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F-16 для України: коротко

Ще раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба також розповідав, що підготовка українських пілотів на американських F-16 повинна стартувати у серпні. За його словами, паралельно з навчаннями відбуватиметься підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків.

Після навчань в українському повітрі літатимуть перші F-16. Очікується, що це може статись до кінця першого кварталу 2024 року.

Однак появі винищувачів передують багато нюансів, тому "графік може зсуватися". Зокрема, перед цим необхідно підготувати інженерів, техніків та інфраструктуру.

Головком ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що для успішного просування на фронті Україні потрібно більше усіх видів зброї, значно більше снарядів і винищувачі F-16, аби мати перевагу у повітрі.

До речі, Данія завдяки швидшому введенню в експлуатацію літаків F-35 передасть Україні винищувачі F-16 на 2 роки раніше, ніж очікувалось.



Хто вже ввійшов до коаліції винищувачів для України / Інфографіка 24 Каналу