Про навчання на винищувачах та передачу F-16 Україні розповів в інтерв'ю голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.
До теми Коаліція з навчання українських пілотів на F-16 – створена: коли стартує навчання
Навчання можуть розпочатися уже у серпні
Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі розповів про зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої домовились почати підготовку українських пілотів. За його словами, вона повинна стартувати у серпні.
Конкретні речі. На серпень – домовились почати підготовку пілотів. Наближаємо рішення щодо сучасної авіації для України,
– написав Зеленський.
Також президент зазначив, що були досягнені домовлення про конкретний внесок Нідерландів у зміцнення української ППО та артилерії.
За словами голови МЗС, паралельно з навчаннями відбуватиметься підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків.
Перші F-16 з'являться не цього року
Відтак незабаром після навчань, за словами Дмитра Кулеби, в українському повітрі літатимуть перші F-16. Очікується, що це може трапитися до кінця першого кварталу 2024 року.
Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку,
– повідомив голова МЗС.
Однак появі літаків передують багато нюансів, а відтак "графік може зсуватися". Зокрема, необхідно підготувати інженерів, техніків та інфраструктуру.
F-16 можуть з'явитися в Україні менш ніж за рік: відео
Передача Україні винищувачів F-16: що відомо
- Варто зазначити, що раніше очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Україна не отримає винищувачі F-16 до завершення контрнаступу. За його словами спершу необхідно підготувати пілотів та технічний персонал, а також налагодити логістику.
- Перед цим Володимир Зеленський в інтерв'ю зазначив, що Україна тисне на міжнародних партнерів щодо передачі F-16. Він поділився припущеннями, що план щодо постачання багатоцільових винищувачів буде вже влітку, однак, безумовно, через п'ять – шість місяців Україна не матиме того флоту, "який нам потрібен для захисту".
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що для успішного контрнаступу Україні потрібно більше зброї, зокрема сучасні винищувачі – "не 120, але хоча б обмежена кількість".