В інтерв'ю глава держави поділився припущеннями щодо того, коли небо над Україною прикриватимуть F-16. Він зазначив, що наша держава тисне на міжнародних партнерів.

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Передачу винищувачів гальмує бюрократія

За словами Володимира Зеленського, Україна постійно розмовляє та порушує питання надання нам винищувачів. Президент зазначив, що наша держава тисне на міжнародних партнерів, щоб ми могли отримати більше сучасного озброєння.

"Літаки F-16 – це той дефіцит для нас. Тут я погоджуюсь, що є нерозуміння, непорозуміння – чому не можна такі процеси пришвидшити? Тут є і бюрократичні моменти, які я не можу і не хочу розуміти, тому що ми у війні, і нам потрібно все швидше. Безумовно, ціна – час, і це життя", – наголосив він.

Глава держави припустив, що в України план щодо постачання багатоцільових винищувачів буде вже влітку. Тоді ж, на його думку, розпочнеться тренувальний період. Водночас він наголосив, що наша держава продовжить тиск і намагатиметься пришвидшити дати.

Мені здається, що це може бути серпень, хоча і не з усіма країнами. Це буде початок тренувальних місій. І після початку тренування, будемо вірити, що за шість – сім місяців ми будемо мати перші літаки,

– додав він.

За словами Зеленського, безумовно, через п'ять – шість місяців Україна не матиме того флоту, "який нам потрібен для захисту". Цими ж словами він вкотре підтвердив, що під час контрнаступу F-16 наші військові не використовуватимуть. Хоч раніше і покладалися надії на те, що винищувачі допоможуть результативніше проганяти ворога.

Тим часом ЗМІ вже повідомили, де саме можуть проходити навчання українських пілотів. За наявними даними, тренування можуть відбуватися у Румунії. Правда, офіційно цю інформацію ще не підтверджували і не спростовували.