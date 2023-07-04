Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер. Водночас додав, що дискусія щодо винищувачів є важливою.

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НАТО поки що не надаватиме літаки

Бауер зазначив, що питання надання літаків не буде вирішене найближчим часом.

Дискусія про винищувачі є важливою, але її не буде вирішено в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу. Підготовка пілотів, технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, не будуть доступні до початку цього контрнаступу,

– підкреслив голова Військового комітету Альянсу.

Додав, важливо і зрозуміло, що Україна просить винищувачі в Заходу, однак, "ми не повинні змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз".

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що наша держава може виграти війну проти Росії без винищувачів, Бауер заявив: "Я думаю, що Україна має перевагу, тому що в неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію".

Графік навчань починає зсуватися

Тренування українських пілотів на винищувачах F-16 мали розпочатися ще в червні. Однак, графік навчань починає зсуватися. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Додав, союзника кажуть про "помилки в розрахунках".

Напередодні Володимир Зеленський заявляв, що графіку тренувальних місій немає. Зазначив, що деякі партнери затягують з цим.