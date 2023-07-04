Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер. Водночас додав, що дискусія щодо винищувачів є важливою.
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НАТО поки що не надаватиме літаки
Бауер зазначив, що питання надання літаків не буде вирішене найближчим часом.
Дискусія про винищувачі є важливою, але її не буде вирішено в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу. Підготовка пілотів, технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, не будуть доступні до початку цього контрнаступу,
– підкреслив голова Військового комітету Альянсу.
Додав, важливо і зрозуміло, що Україна просить винищувачі в Заходу, однак, "ми не повинні змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз".
Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що наша держава може виграти війну проти Росії без винищувачів, Бауер заявив: "Я думаю, що Україна має перевагу, тому що в неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію".
Графік навчань починає зсуватися
- Тренування українських пілотів на винищувачах F-16 мали розпочатися ще в червні. Однак, графік навчань починає зсуватися. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Додав, союзника кажуть про "помилки в розрахунках".
- Напередодні Володимир Зеленський заявляв, що графіку тренувальних місій немає. Зазначив, що деякі партнери затягують з цим.
Чому Україні потрібні винищувачі F-16Літаки F-16 потрібні Україні, перш за все, для захисту від терористичних атак Росії. Вони стануть вагомою складовою загальної протиповітряної оборони, наголосив речник Повітряних сил.
Юрій Ігнат пояснив, що "МіГ" і "Су", які має наша держава, не можуть ефективно збивати крилаті ракети й "Шахеди". F-16 з потужним радаром та сучасними ракетами дозволять збивати цілі ефективно. Окрім того, це платформа, що має широкий спектр озброєння, яким можна завдавати потужних ударів по наземних цілях, та навіть морських.
Україні не потрібні західні винищувачі з метою атакувати ними територію Росії. Наша держава лише прагне деокупувати всі свої землі.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Заліжний наголосив, що було б достатньо дуже обмеженої кількості літаків. F-16 необхідні, бо іншого шляху немає.
Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами", – пояснив генерал.