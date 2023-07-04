Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. В то же время добавил, что дискуссия по поводу истребителей важна.
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НАТО пока не будет предоставлять самолеты
Бауэр отметил, что вопрос предоставления самолетов не будет решен в ближайшее время.
Дискуссия об истребителях важна, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала этого контрнаступления,
– подчеркнул глава Военного комитета Альянса.
Добавил, важно и понятно, что Украина просит истребители у Запада, однако "мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".
Отвечая на вопрос, считает ли он, что наше государство может выиграть войну против России без истребителей, Бауэр заявил: "Я думаю, что у Украины есть преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо выше нравственный дух и мотивацию".
"Промедление приводит к жертвам"
Спикер Воздушных сил в эфире национального телемарафона заметил, что наши воины ведут наступательные действия. Однако, понятие "контрнаступление" не так корректно использовать. В настоящее время продолжаются как оборонительные, так и атакующие действия.
У нас идет война, у нас гибнут люди, и промедление с процессом передачи истребителей или подготовки наших пилотов приводит, к сожалению, к человеческим жертвам как наших защитников, так и мирного населения,
– подчеркнул Юрий Игнат.
В то же время добавил, что у Украины будет F-16. Это решение уже принято. Впрочем, мы должны понимать, что без обучения пилотов, инженеров, подготовки инфраструктуры передача невозможна. На это нужно время.
График учений начинает сдвигаться
- Тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 должны были начаться еще в июне. Однако график учений начинает сдвигаться. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Добавил, союзника говорят о "ошибках в расчетах".
- Накануне Владимир Зеленский заявлял, что графика тренировочных миссий нет. Он отметил, что некоторые партнеры затягивают с этим.
Почему Украине нужны истребители F-16Самолеты F-16 нужны Украине, прежде всего, для защиты от террористических атак России. Они станут весомой составляющей общей противовоздушной обороны, подчеркнул спикер Воздушных сил.
Юрий Игнат объяснил, что "МиГ" и "Су", которые есть у нашего государства, не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и "Шахеды". F-16 с мощным радаром и современными ракетами позволят эффективно сбивать цели. Кроме того, это платформа, имеющая широкий спектр вооружений, которым можно наносить мощные удары по наземным целям, и даже морским.
Украине не нужны западные истребители, чтобы атаковать ими территорию России. Наше государство только стремится деоккупировать все свои земли.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залижный подчеркнул, что было бы достаточно ограниченного количества самолетов. F-16 необходимы, потому что другого пути нет.
"Потому что враг использует авиацию другого поколения. Это все равно, что мы бы сейчас пошли в наступление с лугами и стрелами", – объяснил генерал.