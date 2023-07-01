В то же время некоторые страны затягивают с этим. Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Она состоялась в Киеве, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Украина будет готова к дипломатии только после выхода на границы 1991 года, – Зеленский

Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, готовых начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий отсутствует. Я думаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Зачем они это делают – мне неизвестно,

– подчеркнул Зеленский.

Что о F-16 для Украины говорит Залужный

Валерий Залужный заявил, что Украине не нужно много F-16. Ситуацию могло изменить даже очень ограниченное количество самолетов.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отметил: F-16 нужны Украине, другого пути просто нет. Российские оккупанты используют авиацию другого поколения. Залужный отметил: "это все равно, что мы бы сейчас пошли в наступление с лугами и стрелами". Пока решение по F-16 принимают, в Украине умирают люди.

Начать обучение пилотов нужно как можно быстрее.