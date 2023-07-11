Міністр оборони України наголосив, що Меморандум підписали 11 країн. Відповідну заяву Резніков зробив під час саміту НАТО. Він відбувається у Вільнюсі 11 липня, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Столтенберг відреагував на гнівний твіт Зеленського щодо членства України у НАТО

Меморандум визначає умови створеної коаліції.

Деталі

Українські пілоти навчатимуться керувати F-16.

Окрім того, існує можливість включення до програми інших типів винищувачів.

Також коаліція ухвалила рішення про готовність розглянути інші способи надання Україні повнофункціональних можливостей F-16.

Стартує навчання вже у серпні.

Коли Україна може отримати F-16

Володимир Зеленський заявив, що план щодо постачання багатоцільових винищувачів буде готовий вже влітку 2023 року.

Мені здається, що це може бути серпень, хоча і не з усіма країнами. Це буде початок тренувальних місій. І після початку тренування, будемо вірити, що за шість – сім місяців ми будемо мати перші літаки,

– додав він

Україні потрібні F-16, щоб захистити своє небо.