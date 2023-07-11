Столтенберг наголосив, що те, що узгодили під час саміту 11 липня, – це позивний меседж для України. Він свідчить про підтримку з боку Альянсу, інформує 24 Канал.

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НАТО ухвалила рішення прийняти Україну без ПДЧ.

Шлях передбачає практичну допомогу для забезпечення повної взаємодії України та НАТО, створення Ради Україна – ЄС та усунення необхідності плану дії. Замість двох кроків перед Україною – лише один крок. Коли Україна виконає умови, вона отримає запрошення,

– наголосив Столтенберг.

Він наголосив: для цього потрібна перемога, адже якщо її немає, немає підстав говорити про членство.

Що сказав Зеленський

Володимир Зеленський дорогою до Вільнюса розкритикував умови союзників. Президент наголосив, що представить Україну на саміті у НАТО, адже це – про повагу. Однак Україна також заслуговує на повагу.

Зеленський наголосив: надійшла інформація, що обговорюються формулювання без України. Президент наголосив: мовиться саме про запрошення, а не членство України.

"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України", – наголосив Зеленський.

Український лідер візьме участь у саміті НАТО увечері 11 липня.