Український лідер заявив, що наша держава також заслуговує на повагу. Варто зазначити, що президент доєднається до саміту НАТО ввечері 11 липня.

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Що заявив Зеленський на шляху до Вільнюса

Володимир Зеленський заявив, що Україна цінує союзників, цінує спільну безпеку та відкриту розмову.

Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України…

– заявив Зеленський.

Президент України пояснив, що це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.

"А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор", – зауважив президент України.

Він додав, що невизначеність – це слабкість і він відверто обговорить це на саміті НАТО.