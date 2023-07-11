Також український лідер візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО. Воно заплановане 12 липня. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту НАТО у Вільнюсі, інформує 24 Канал.
До теми На інавгураційному саміті буде запропонований план входження України в НАТО, – Столтенберг
Коли Зеленський прибуде до Вільнюса
Зеленський приїде у Вільнюс. Я буду радий вітати його сьогодні увечері під час вечері і на інавгураційній зустрічі Ради Україна-НАТО завтра,
– заявив Столтенберг.
Він також зазначив, що союзники відправлять сильний позитивний сигнал щодо шляху України до членства у НАТО. Водночас генсек додав, що наразі не говоритиме про конкретну мову остаточної заяви.
Саміт НАТО: все, що відомо
- Нагадаємо, що 12 липня у Вільнюсі відбудеться інавгураційний саміт НАТО. Саме на ньому члени Альянсу запропонують план вступу України до НАТО. Єнс Столтенберг заявив, що процес вступу нашої країни в НАТО буде не двоетапним, а одноетапним.
- До речі, у межах саміту Альянсу у Вільнюсі Зеленський проведе двосторонню зустріч з президентом США Джо Байденом.
- Столтенберг наголосив, що Україна отримає сильне повідомлення за підсумками саміту у Вільнюсі – обіцяють у Північноатлантичному Альянсі. Наразі країни-члени працюють над завершенням спільного комюніке. На питання: чи можливо таке, що Україна отримає запрошення до НАТО, Столтенберг відповів, що наразі йде завершальна робота щодо підсумкової заяви.
- Генсек зазначив, що Україна наблизилась до НАТО і "настав час відобразити це в усіх рішеннях Альянсу".