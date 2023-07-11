На цьому наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час відкриття Громадського форуму НАТО 11 липня, інформує 24 Канал. Зокрема, Столтенберг упевнений, що НАТО ухвалить серйозні рішення щодо України.
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На питання: чи можливо таке, що Україна отримає запрошення до НАТО, він відповів, що наразі йде завершальна робота щодо підсумкової заяви.
Ми зараз фіналізуємо комюніке, різні елементи будуть у ньому, потім ви можете прочитати їх. Будьте певні, там буде сильне повідомлення для України,
– заявив Столтенберг.
Україна близька до НАТО
За його словами, Україна наблизилась до НАТО і "настав час відобразити це в усіх рішеннях Альянсу".
"Ми маємо стояти за Україну стільки, скільки триває війна. Це повідомлення від Альянсу, відколи почалася війна. І треба пам'ятати, що війна почалася з 2014 року, а в 2022 році сталось повномасштабне вторгнення. Ми допомагали Україні з 2014 року. Я впевнений, що наші учасники підтвердять, що Україна стане членом НАТО", – зазначив Столтенберг.
Також за словами генсека, НАТО має багаторічну програму, щоб Україна володіла силами Альянсу.
У нас буде погоджувальна зустріч завтра, ми обговоримо ухвалення рішень. Україна пройшла довгий шлях з 2008 року, коли ми ухвалили ПДЧ,
– акцентував Столтенберг.
Він вкотре висловив думку, що у випадку, якщо російський диктатор Путін виграє Україну, це стане крахом не лише України, а й усього світу.
Коротко про можливі рішення у Вільнюсі
- Упродовж кількох тижнів США, Велика Британія, Франція та Німеччина обговорювали питання гарантій безпеки з Україною, а також зверталися до країн-членів НАТО, а також ЄС та "Великої сімки".
- Однак досі залишається інтригою, чи отримає наша країна політичне рішення від союзників щодо вступу в Альянс, чи партнери запропонують інший сценарій, на кшталт ізраїльського.