Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время открытия Общественного форума НАТО 11 июля, информирует 24 Канал. В частности, Столтенберг уверен, что НАТО примет серьезные решения по Украине.

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На вопрос: возможно ли такое, что Украина получит приглашение в НАТО, он ответил, что сейчас идет завершающая работа по итоговому заявлению.

Мы сейчас финализируем коммюнике, разные элементы будут в нем, потом вы можете прочитать их. Будьте уверены, там будет сильное сообщение для Украины,

– заявил Столтенберг.

Украина близка к НАТО

По его словам, Украина приблизилась к НАТО и "пора отразить это во всех решениях Альянса".

"Мы должны стоять за Украину столько, сколько длится война. Это сообщение от Альянса, когда началась война. И надо помнить, что война началась с 2014 года, а в 2022 году произошло полномасштабное вторжение. Мы помогали Украине с 2014 года. Я уверен, что наши участники подтвердят, что Украина станет членом НАТО", – отметил Столтенберг.

Также, по словам генсека, НАТО имеет многолетнюю программу, чтобы Украина владела силами Альянса.

У нас будет согласительная встреча завтра, мы обсудим принятие решений. Украина прошла долгий путь с 2008 года, когда мы приняли ПДЧ,

– акцентировал Столтенберг.

Он в который раз выразил мнение, что в случае, если российский диктатор Путин выиграет Украину, это станет крахом не только Украины, но и всего мира.

Заметьте ! Уже сегодня в Вильнюсе стартует двухдневный саммит НАТО. Украина ожидает получить четкий сигнал от союзников, что после войны она станет членом Альянса.

Кратко о возможных решениях в Вильнюсе