Также украинский лидер примет участие в заседании Совета Украина-НАТО. Оно запланировано 12 июля. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, информирует 24 Канал.
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Когда Зеленский прибудет в Вильнюс
Зеленский приедет в Вильнюс. Я буду рад приветствовать его сегодня вечером во время ужина и на инаугурационной встрече Совета Украина-НАТО завтра,
– заявил Столтенберг.
Он также отметил, что союзники отправят сильный позитивный сигнал по пути Украины к членству в НАТО. В то же время генсек добавил, что пока не будет говорить о конкретном языке окончательного заявления.
Саммит НАТО: все, что известно
- Напомним, что 12 июля в Вильнюсе состоится инаугурационный саммит НАТО. Именно на нем члены Альянса предложат план вступления Украины в НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что процесс вступления нашей страны в НАТО будет не двухэтапным, а одноэтапным.
- Кстати, в рамках саммита Альянса в Вильнюсе Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом.
- Столтенберг подчеркнул, что Украина получит сильное сообщение по итогам саммита в Вильнюсе – обещают в Североатлантическом Альянсе. В настоящее время страны-члены работают над завершением совместного коммюнике. На вопрос: возможно ли такое, что Украина получит приглашение в НАТО, Столтенберг ответил, что идет завершающая работа по итоговому заявлению.
- Генсек отметил, что Украина приблизилась к НАТО и "пора отразить это во всех решениях Альянса".